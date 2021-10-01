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Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата

Баскетбол
(1 голосов)

Гости оказались явно сильнее

Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата

фото - fbu.ua

Новина українською

Прометей разгромил Харьковских Соколов и одержал вторую победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose

Прометей уже со стартовой четверти взялся за дело. Команда из Слободского сразу захватила инициативу не подпуская соперников к себе близко в счете. Как результат, красно-белые выиграли первый игровой отрезок с преимуществом в 11 очков.

Во второй 10-минутке гости обороты не убавили, продолжая отрываться от соперников. Следовательно, на большой перерыв действующие чемпионы Украины ушли с преимуществом в +17 пунктов.

После отдыха харьковчанам удалось немного выровнять игру и даже сократить отставание. И в заключительной четверти Прометей смел соперника, установив на табло окончательные 68:94.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы - Прометей 68:94 (16:27, 15:21, 21:16, 16:30)

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В статье: БК Прометей (Камянское) БК Харьковские Соколы
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Источник:
ФБУ

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