Лейкерс выведут из обращения номер Пау Газоля

Легендарный испанский центровой/тяжелый форвард Пау Газоль накануне в 41-летнем возрасте объявил о завершении карьеры.

Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс, в котором Газоль-старший провел 7 лет своей заокеанской карьеры, принял решение вывести из обращения 16-й игровой номер. Об этом в Твиттере сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l