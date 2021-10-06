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Лейкерс выведут из обращения номер Пау Газоля

Баскетбол
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Правильное решение

Лейкерс выведут из обращения номер Пау Газоля

фото - Sports Illustrated

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Легендарный испанский центровой/тяжелый форвард Пау Газоль накануне в 41-летнем возрасте объявил о завершении карьеры.

Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс, в котором Газоль-старший провел 7 лет своей заокеанской карьеры, принял решение вывести из обращения 16-й игровой номер. Об этом в Твиттере сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Газоль помог Лейкерс выиграть два чемпионских титула в 2009 и 2010 годах.

Всего в команде из Лос-Анджелеса бигмен отыграл 429 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 17,7 очка и 9,9 подбора.

Помимо Лейкерс Пау Газоль в НБА поиграл в Мемфисе, Сан-Антонио, Чикаго и Милуоки.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Пау Газоль
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