Драматичное поражение Прометея в дебютном матче в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Чемпионской украинской Суперлиги БК Прометей накануне в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов на последних секундах проиграл испанскому Тенерифе (70:73).

Прометей в решающей четверти отыграл отставание в 8 очков, однако трехочковый Аарона Доорнекампа за 0,7 секунды до конца основного времени игры не позволил украинцам замахнуться на победу.

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