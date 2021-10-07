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Драматичное поражение Прометея в дебютном матче в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
За такой дебют не стыдно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионской украинской Суперлиги БК Прометей накануне в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов на последних секундах проиграл испанскому Тенерифе (70:73).
Прометей в решающей четверти отыграл отставание в 8 очков, однако трехочковый Аарона Доорнекампа за 0,7 секунды до конца основного времени игры не позволил украинцам замахнуться на победу.
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