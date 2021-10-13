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Михайлюк набрал 2 очка в предсезонном матче с Вашингтоном
Концовку смазал
Garrett Elwood, Getty Images
Торонто в заключительном предсезонном матче обыграл Вашингтон (113:108), но для Святослава Михайлюка поединок в столице США сложился неудачно.
Украинец за 17 минут набрал 2 очка (1 из 3 с игры), отдал 2 результативных передачи и завершил игру с показателем полезности «-4».
Торонто выиграл три из пяти предсезонных матчах, а Михайлюк в четырех матчах набирал как минимум по 10 очков.
Официальный дебют Святослава Михайлюка в Рэпторс может состояться 21 октября в домашнем матче против Вашингтона.
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