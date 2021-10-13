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Центровой Финикс Санз недоволен тем, что клуб не предложил ему контракт на 207 миллионов долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Деандре огорчен

Центровой Финикс Санз недоволен тем, что клуб не предложил ему контракт на 207 миллионов долларов

Новина українською

Центрфорвард "Финикс Санз" Деандре Эйтон прокомментировал тот факт, что клуб не предлагает ему максимальное продление контракта на $ 207 млн. Переговоры 23-летнего баскетболиста по новому контракту пока зашли в тупик.

"Я люблю "Финикс", но очень разочарован, что мы никак не можем договориться. Нам не хватило всего двух побед для триумфа в чемпионате. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Чтобы меня уважали так, как уважают моих коллег в других клубах.

Пусть этот вопрос решают профессионалы, а я буду заниматься тем, что умею. Отношения, которые у меня сложились в этой команде, никогда не изменятся. Нужно продолжать работать. Перед нами стоит задача, которая не меняется", — приводит слова Эйтона Arizona Sports.

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В статье: Финикс Санз Деандре Эйтон
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