Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Восточной конференции?

По материалам официального сайта НБА

Действующий чемпион, команда с самым устрашающим набором звезд и два главных отвлекающих фактора лиги в лице Бена Симмонса и Кайри Ирвинга – всё это Восточная конференция, в которой большинство грандов после межсезонной гонки вооружений стали еще более сильными и амбициозными.

Итак, разделим все 15 команд Востока на четыре группы в зависимости от того, с чем они подходят к старту регулярного чемпионата.

Претенденты на титул

Бруклин Нетс. Команда Стива Нэша может выиграть титул в 2022 году…или стать главным разочарованием следующего лета. Вот и всё. Другого варианта нет, учитывая то, какой уровень таланта собран в Бруклине. Здесь никто не отрицает, что есть только два сценария – титул или поражение. Откровенно говоря, Нетс с учетом более чем мощной группы поддержки хватило бы и Кевина Дюранта с Джеймсом Харденом, но если в команде решат вопрос с противником вакцинации Кайри Ирвингом, то потенциал «Сетей» взлетит до небес и будет сложно представить, что эта команда не возьмет Кубок Ларри О’Брайена.

Милуоки Бакс. Первый титул за 50 лет вызвал у фанатов Милуоки масштабный восторг. Теперь у Бакс полноценное звездное трио в лице Янниса Адетокумбо, Криса Миддлтона и Джру Холидея, а руководит всей этой бандой тренер-чемпион Майк Буденхольцер. Удержаться на вершине намного сложнее, чем впервые покорить её, однако на данный момент нет никаких оснований списывать Висконсин из гонки за чемпионством.

Майами Хит. После сезона с выходом в финал и поражением от Лейкерс Майами провалились в прошлом розыгрыше плей-офф, получив 0:4 в первом раунде против Милуоки. Летом Хит заполучили многоопытного вожака Торонто Кайла Лаури, сохранили трехочковый бросок Данкана Робинсона и выцепили из Бакс проверенного защитника Пи Джей Такера. Это трио должно отлично дополнить лидеров команды Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Если к плей-офф все ключевые игроки Майами будут в строю, то этой команде по зубам перемолоть любой набор суперзвезд.

Претенденты на плей-офф

Атланта Хоукс. У «Ястребов» есть почти всё, чтобы снова громко пошуметь в пост-сезоне – от Трэя Янга, который уже стал полноценной звездой лиги, до Джона Коллинза, наконец, решившего свои проблемы с новым контрактом, трехочковых, защиты, глубины состава, которую способны обеспечить Кэм Реддиш и Де'Андре Хантер, и безграничного доверия к Нейту Макмиллану. На бумаге ситуация выглядит весьма оптимистично, особенно в том случае, если Атланта завершит регулярный чемпионат в топ-4.

Филадельфия Севенти Сиксерз. Бен Симмонс отказывается возвращаться в Филадельфию, чем очень сильно понижает свою торговую ценность. Сиксерз будет крайне непросто получить достойный пакет активов за австралийского бунтаря. А без Симмонса с травматичным кандидатом на MVP Джоэлем Эмбиидом потолком этой команды видится максимум выход во второй раунд плей-офф.

this is the only way to welcome Ben Simmons back to Philly. pic.twitter.com/fg93KHuCWW