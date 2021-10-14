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Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Восточной конференции?

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Первая часть превью

Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Восточной конференции?

фото - nba.nbcsports.com

UA-Футбол
Новина українською

По материалам официального сайта НБА

Действующий чемпион, команда с самым устрашающим набором звезд и два главных отвлекающих фактора лиги в лице Бена Симмонса и Кайри Ирвинга – всё это Восточная конференция, в которой большинство грандов после межсезонной гонки вооружений стали еще более сильными и амбициозными.

Итак, разделим все 15 команд Востока на четыре группы в зависимости от того, с чем они подходят к старту регулярного чемпионата.

Претенденты на титул

Бруклин Нетс. Команда Стива Нэша может выиграть титул в 2022 году…или стать главным разочарованием следующего лета. Вот и всё. Другого варианта нет, учитывая то, какой уровень таланта собран в Бруклине. Здесь никто не отрицает, что есть только два сценария – титул или поражение. Откровенно говоря, Нетс с учетом более чем мощной группы поддержки хватило бы и Кевина Дюранта с Джеймсом Харденом, но если в команде решат вопрос с противником вакцинации Кайри Ирвингом, то потенциал «Сетей» взлетит до небес и будет сложно представить, что эта команда не возьмет Кубок Ларри О’Брайена.

Милуоки Бакс. Первый титул за 50 лет вызвал у фанатов Милуоки масштабный восторг. Теперь у Бакс полноценное звездное трио в лице Янниса Адетокумбо, Криса Миддлтона и Джру Холидея, а руководит всей этой бандой тренер-чемпион Майк Буденхольцер. Удержаться на вершине намного сложнее, чем впервые покорить её, однако на данный момент нет никаких оснований списывать Висконсин из гонки за чемпионством.

Майами Хит. После сезона с выходом в финал и поражением от Лейкерс Майами провалились в прошлом розыгрыше плей-офф, получив 0:4 в первом раунде против Милуоки. Летом Хит заполучили многоопытного вожака Торонто Кайла Лаури, сохранили трехочковый бросок Данкана Робинсона и выцепили из Бакс проверенного защитника Пи Джей Такера. Это трио должно отлично дополнить лидеров команды Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Если к плей-офф все ключевые игроки Майами будут в строю, то этой команде по зубам перемолоть любой набор суперзвезд.

Претенденты на плей-офф

Атланта Хоукс. У «Ястребов» есть почти всё, чтобы снова громко пошуметь в пост-сезоне – от Трэя Янга, который уже стал полноценной звездой лиги, до Джона Коллинза, наконец, решившего свои проблемы с новым контрактом, трехочковых, защиты, глубины состава, которую способны обеспечить Кэм Реддиш и Де'Андре Хантер, и безграничного доверия к Нейту Макмиллану. На бумаге ситуация выглядит весьма оптимистично, особенно в том случае, если Атланта завершит регулярный чемпионат в топ-4.

Филадельфия Севенти Сиксерз. Бен Симмонс отказывается возвращаться в Филадельфию, чем очень сильно понижает свою торговую ценность. Сиксерз будет крайне непросто получить достойный пакет активов за австралийского бунтаря. А без Симмонса с травматичным кандидатом на MVP Джоэлем Эмбиидом потолком этой команды видится максимум выход во второй раунд плей-офф.

Бостон Селтикс. Сложно понять, чего ожидать от Бостона после того, как летом команду возглавил Име Удока, а Брэд Стивенс перешел на должность генерального менеджера. Селтикс неплохо укрепились на рынке свободных агентов (Деннис Шредер, Джош Ричардсон, Эл Хорфорд), а их главные звезды в лице Джейсона Тэйтума и Джайлена Брауна готовы продолжить свой прогресс. Определенно, эта команда может удивить.

Нью-Йорк Никс. Многие склонны считать, что Нью-Йорк слишком задрал планку в прошлом сезоне, став четвертым на Востоке с показателем 41-31. Переход от 21 победе к, скажем 32 или 33, был бы более реалистичным сценарием, но Тому Тибодо удалось перескочить несколько уровней. Впрочем, в плей-офф Никс не задержались даже с четвертым номером посева – подобный сценарий их ждет и в этом году.

Следите за…

Индиана Пэйсерс. Индиана пропустила плей-офф только во второй раз за 11 сезонов. Вернуть команду в пост-сезон попытается чемпион 2011 года с Далласом Рик Карлайл, который уже тренировал Пэйсерс с 2003 по 2007 года. Помешать этим планам могут плохие новости из лазарета – Ти Джей Уоррен и Карис Леверт пропустят начало регулярного чемпионата из-за травм.

Чикаго Буллз. «Быки» произвели фурор в межсезонье, добавив к Заку ЛаВину и Николе Вучевичу разыгрывающего Нью-Орлеана Лонзо Болла, ДеМара ДеРозана из Сан-Антонио и Алекса Карузо из Лейкерс. Прошлой весной Чикаго боролся за место в турнире плей-ин – даже мощное летнее усиление не меняет цель для Буллз. Кажется, их потолком все равно остается седьмое место на Востоке.

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Шарлотт Хорнетс. Первый полноценный сезон новичка года ЛаМело Болла должен принести дивиденды не только ему, но и многим товарищам по команде. Терри Розье и Гордон Хэйворд способны обеспечить Хорнетс стабильный набор очков, скамейка у команды в порядке, так что есть все шансы снова увидеть Шарлотт в борьбе за путевку в плей-офф.

Вашингтон Уизардс. С уходом Рассела Уэстбрука появляется шанс увидеть в новой роли Брэдли Била, поддержку которому будут попытаются оказать Спенсер Динвидди, Томас Брайант и Кайл Кузьма. У Вашингтона рабочие шансы на попадание в турнир плей-ин, но этой команде не хватает таланта и защиты, чтобы претендовать на роль серьезного раздражителя в поединках на вылет.

Не в этом году…

Детройт Пистонс. Летом к Детройту присоединился главный талант драфт-класса Кейд Каннингем. Теперь у Пистонс достаточно молодых игроков (Саддик Бей, Айзея Стюарт, Киллиан Хейс), вокруг которых можно в ближайшие годы пытаться построить новую боеспособную команду. У этой команды есть несколько сезонов для развития.

Торонто Рэпторс. Новая команда Святослава Михайлюка после ухода Кайла Лаури оказалась в противоречивой ситуации – у Торонто крепкий ростер, но нет звезд, а именно звезды делают разницу в этой лиге. Канадцы способны перескочить в список претендентов на плей-офф, если Паскаль Сиакам восстановит свою форму, а Оу Джи Ануноби и Крис Буше продолжат прогресс. Будет интересно понаблюдать и за новичком Скотти Барнсом, на которого Торонто потратил четвертый пик.

Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Восточной конференции? - изображение 2

Орландо Мэджик. В прошлом сезоне Орландо вошел в пятерку худших команд НБА по игре как в атаке, так и у своего кольца. Мэджик в марте избавились от Николы Вучевича, Эвана Фурнье и Аарона Гордона и получили пятый пик на драфте, под которым забрали потенциального нового франчайза команды Джейлена Саггса. Новичку будет сложно сходу вытащить Орландо из болота, но последить за ним точно стоит.

Кливленд Кавальерс. В перспективе у Кливленда ситуация довольно оптимистичная – летом Кавальерс на драфте заполучили талантливого двухстороннего бигмэна Эвана Мобли, Коллин Секстон и Дариус Гарланд способны стать надежным и долгосрочным вариантом в бэккорте, а Джарретт Аллен идеально вписывается на позицию центрового. Постепенно это команда должна прогрессировать.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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