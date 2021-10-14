Новый сезон НБА на пороге: чего ждать от 15 команд Восточной конференции?

По материалам официального сайта НБА

Действующий чемпион, команда с самым устрашающим набором звезд и два главных отвлекающих фактора лиги в лице Бена Симмонса и Кайри Ирвинга – всё это Восточная конференция, в которой большинство грандов после межсезонной гонки вооружений стали еще более сильными и амбициозными.

Итак, разделим все 15 команд Востока на четыре группы в зависимости от того, с чем они подходят к старту регулярного чемпионата.

Претенденты на титул

Бруклин Нетс. Команда Стива Нэша может выиграть титул в 2022 году…или стать главным разочарованием следующего лета. Вот и всё. Другого варианта нет, учитывая то, какой уровень таланта собран в Бруклине. Здесь никто не отрицает, что есть только два сценария – титул или поражение. Откровенно говоря, Нетс с учетом более чем мощной группы поддержки хватило бы и Кевина Дюранта с Джеймсом Харденом, но если в команде решат вопрос с противником вакцинации Кайри Ирвингом, то потенциал «Сетей» взлетит до небес и будет сложно представить, что эта команда не возьмет Кубок Ларри О’Брайена.

Милуоки Бакс. Первый титул за 50 лет вызвал у фанатов Милуоки масштабный восторг. Теперь у Бакс полноценное звездное трио в лице Янниса Адетокумбо, Криса Миддлтона и Джру Холидея, а руководит всей этой бандой тренер-чемпион Майк Буденхольцер. Удержаться на вершине намного сложнее, чем впервые покорить её, однако на данный момент нет никаких оснований списывать Висконсин из гонки за чемпионством.

Майами Хит. После сезона с выходом в финал и поражением от Лейкерс Майами провалились в прошлом розыгрыше плей-офф, получив 0:4 в первом раунде против Милуоки. Летом Хит заполучили многоопытного вожака Торонто Кайла Лаури, сохранили трехочковый бросок Данкана Робинсона и выцепили из Бакс проверенного защитника Пи Джей Такера. Это трио должно отлично дополнить лидеров команды Джимми Батлера и Бэма Адебайо. Если к плей-офф все ключевые игроки Майами будут в строю, то этой команде по зубам перемолоть любой набор суперзвезд.

Претенденты на плей-офф

Атланта Хоукс. У «Ястребов» есть почти всё, чтобы снова громко пошуметь в пост-сезоне – от Трэя Янга, который уже стал полноценной звездой лиги, до Джона Коллинза, наконец, решившего свои проблемы с новым контрактом, трехочковых, защиты, глубины состава, которую способны обеспечить Кэм Реддиш и Де'Андре Хантер, и безграничного доверия к Нейту Макмиллану. На бумаге ситуация выглядит весьма оптимистично, особенно в том случае, если Атланта завершит регулярный чемпионат в топ-4.

Филадельфия Севенти Сиксерз. Бен Симмонс отказывается возвращаться в Филадельфию, чем очень сильно понижает свою торговую ценность. Сиксерз будет крайне непросто получить достойный пакет активов за австралийского бунтаря. А без Симмонса с травматичным кандидатом на MVP Джоэлем Эмбиидом потолком этой команды видится максимум выход во второй раунд плей-офф.

this is the only way to welcome Ben Simmons back to Philly. pic.twitter.com/fg93KHuCWW — Absolutely Hammered ???????? (@AH_Pod) October 11, 2021

Бостон Селтикс. Сложно понять, чего ожидать от Бостона после того, как летом команду возглавил Име Удока, а Брэд Стивенс перешел на должность генерального менеджера. Селтикс неплохо укрепились на рынке свободных агентов (Деннис Шредер, Джош Ричардсон, Эл Хорфорд), а их главные звезды в лице Джейсона Тэйтума и Джайлена Брауна готовы продолжить свой прогресс. Определенно, эта команда может удивить.

Нью-Йорк Никс. Многие склонны считать, что Нью-Йорк слишком задрал планку в прошлом сезоне, став четвертым на Востоке с показателем 41-31. Переход от 21 победе к, скажем 32 или 33, был бы более реалистичным сценарием, но Тому Тибодо удалось перескочить несколько уровней. Впрочем, в плей-офф Никс не задержались даже с четвертым номером посева – подобный сценарий их ждет и в этом году.

Следите за…

Индиана Пэйсерс. Индиана пропустила плей-офф только во второй раз за 11 сезонов. Вернуть команду в пост-сезон попытается чемпион 2011 года с Далласом Рик Карлайл, который уже тренировал Пэйсерс с 2003 по 2007 года. Помешать этим планам могут плохие новости из лазарета – Ти Джей Уоррен и Карис Леверт пропустят начало регулярного чемпионата из-за травм.

Чикаго Буллз. «Быки» произвели фурор в межсезонье, добавив к Заку ЛаВину и Николе Вучевичу разыгрывающего Нью-Орлеана Лонзо Болла, ДеМара ДеРозана из Сан-Антонио и Алекса Карузо из Лейкерс. Прошлой весной Чикаго боролся за место в турнире плей-ин – даже мощное летнее усиление не меняет цель для Буллз. Кажется, их потолком все равно остается седьмое место на Востоке.

Шарлотт Хорнетс. Первый полноценный сезон новичка года ЛаМело Болла должен принести дивиденды не только ему, но и многим товарищам по команде. Терри Розье и Гордон Хэйворд способны обеспечить Хорнетс стабильный набор очков, скамейка у команды в порядке, так что есть все шансы снова увидеть Шарлотт в борьбе за путевку в плей-офф.

Вашингтон Уизардс. С уходом Рассела Уэстбрука появляется шанс увидеть в новой роли Брэдли Била, поддержку которому будут попытаются оказать Спенсер Динвидди, Томас Брайант и Кайл Кузьма. У Вашингтона рабочие шансы на попадание в турнир плей-ин, но этой команде не хватает таланта и защиты, чтобы претендовать на роль серьезного раздражителя в поединках на вылет.

Не в этом году…

Детройт Пистонс. Летом к Детройту присоединился главный талант драфт-класса Кейд Каннингем. Теперь у Пистонс достаточно молодых игроков (Саддик Бей, Айзея Стюарт, Киллиан Хейс), вокруг которых можно в ближайшие годы пытаться построить новую боеспособную команду. У этой команды есть несколько сезонов для развития.

Торонто Рэпторс. Новая команда Святослава Михайлюка после ухода Кайла Лаури оказалась в противоречивой ситуации – у Торонто крепкий ростер, но нет звезд, а именно звезды делают разницу в этой лиге. Канадцы способны перескочить в список претендентов на плей-офф, если Паскаль Сиакам восстановит свою форму, а Оу Джи Ануноби и Крис Буше продолжат прогресс. Будет интересно понаблюдать и за новичком Скотти Барнсом, на которого Торонто потратил четвертый пик.

Орландо Мэджик. В прошлом сезоне Орландо вошел в пятерку худших команд НБА по игре как в атаке, так и у своего кольца. Мэджик в марте избавились от Николы Вучевича, Эвана Фурнье и Аарона Гордона и получили пятый пик на драфте, под которым забрали потенциального нового франчайза команды Джейлена Саггса. Новичку будет сложно сходу вытащить Орландо из болота, но последить за ним точно стоит.

Кливленд Кавальерс. В перспективе у Кливленда ситуация довольно оптимистичная – летом Кавальерс на драфте заполучили талантливого двухстороннего бигмэна Эвана Мобли, Коллин Секстон и Дариус Гарланд способны стать надежным и долгосрочным вариантом в бэккорте, а Джарретт Аллен идеально вписывается на позицию центрового. Постепенно это команда должна прогрессировать.