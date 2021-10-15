Харьковские Соколы в напряженном матче уступили Запорожью

Тернополь уступил дома Запорожью в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 69:77.

Хозяева с первых атак пытались действовать максимально быстро и агрессивно. Поэтому захватили в начале встречи небольшое игровое преимущество. Впоследствии тернопольчане стали все больше промахиваться в завершении атак.

Первую половину запорожцы завершили с 13 очками преимущества. У гостей игровой ритм лучше поймал Ясин Джозеф, набравший за первую половину 15 очков.

В третьей четверти Тернополь пытался возвращает интригу, когда разница сократилась до восьми очков.

Решающую попытку отыграться хозяева оставили на заключительную четверть. С ее началом игроки Дмитрия Забирченко включили максимальную скорость, на которую еще оставались силы. Поэтому вторая победа в сезоне Запорожье и пятая поражение Тернополя.

Суперлига WINDROSE

Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы - Химик - 69:77 (18:16, 11:26, 20:24, 20:11)