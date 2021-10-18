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НБА представила топ-10 моментов предсезонных матчей. ВИДЕО
Лучшая лига в мире возвращается
фото - therookiewire.usatoday.com
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов предсезонных матчей.
На первом месте оказался аллей-уп от Атланты с завершением тяжелого форварда Джона Коллинза.
Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября.
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