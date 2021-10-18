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НБА представила топ-10 моментов предсезонных матчей. ВИДЕО

Баскетбол
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Лучшая лига в мире возвращается

НБА представила топ-10 моментов предсезонных матчей. ВИДЕО

фото - therookiewire.usatoday.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов предсезонных матчей.

На первом месте оказался аллей-уп от Атланты с завершением тяжелого форварда Джона Коллинза.

Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября.

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В статье: НБА Атланта Хоукс
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