Тренер сборной Сербии по баскетболу госпитализирован

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич госпитализирован в Клинический центр Сербии с острой ангиной, сообщает Eurohoops.

"Состояние здоровья Пешича стабильное, но у него острая боль в горле, требующая экстренной госпитализации", — заявил доктор Драган Радованович.

Проблемы со здоровьем Пешича привели к отмене двухдневного тренировочного лагеря, в котором должны были принять участие некоторые сербские баскетболисты из Адриатической лиги. Изначально планировалось, что сборы национальной команды начнутся 18 октября в Белграде.