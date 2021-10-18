Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Сербии по баскетболу госпитализирован
У него ангина
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич госпитализирован в Клинический центр Сербии с острой ангиной, сообщает Eurohoops.
"Состояние здоровья Пешича стабильное, но у него острая боль в горле, требующая экстренной госпитализации", — заявил доктор Драган Радованович.
Проблемы со здоровьем Пешича привели к отмене двухдневного тренировочного лагеря, в котором должны были принять участие некоторые сербские баскетболисты из Адриатической лиги. Изначально планировалось, что сборы национальной команды начнутся 18 октября в Белграде.
Популярное сейчас
- СМИ: Заря отправила Кочергина в дублирующий состав
- Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо
- Динамо может предложить Тотовицкому контракт - источник
- В НБА судьи начнут выявлять неестественные движения игроков
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО