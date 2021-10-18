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Тренер сборной Сербии по баскетболу госпитализирован

Баскетбол
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У него ангина

Тренер сборной Сербии по баскетболу госпитализирован

Новина українською

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич госпитализирован в Клинический центр Сербии с острой ангиной, сообщает Eurohoops.

"Состояние здоровья Пешича стабильное, но у него острая боль в горле, требующая экстренной госпитализации", — заявил доктор Драган Радованович.

Проблемы со здоровьем Пешича привели к отмене двухдневного тренировочного лагеря, в котором должны были принять участие некоторые сербские баскетболисты из Адриатической лиги. Изначально планировалось, что сборы национальной команды начнутся 18 октября в Белграде.

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В статье: сборная Сербии Светислав Пешич
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