Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Орландо уступают Торонто, триумф Майами над Шарлотт
Результаты матча НБА
В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию результаты поединков:
"Торонто" – "Орландо"
110 – 109 (23-20; 31-31; 23-27; 33-31)
"Бруклин" – "Индиана"
105 – 98 (26-38; 32-17; 27-19; 20-24)
"Майами" – "Шарлотт"
114 – 99 (33-22; 31-24; 20-29; 30-24)
"Нью-Орлеан" – "Сакраменто"
109 – 113 (26-33; 22-26; 24-18; 37-36)
"Денвер" – "Даллас"
106 – 75 (29-21; 25-23; 33-12; 19-19)
"Портленд" – "Клипперс"
111 – 92 (25-24; 23-16; 28-27; 35-25)
"Лейкерс" – "Кливленд"
113 – 101 (21-28; 33-26; 34-31; 25-16)
Популярное сейчас
- Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021
- Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2021
- Тренер Буковины Коваленко: Руководство клуба устроило спектакль, чтобы не платить мне компенсацию
- Киев-Баскет уступает болгарам в матче третьего тура Кубка Европы. Как это было
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО