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НБА. Орландо уступают Торонто, триумф Майами над Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матча НБА

НБА. Орландо уступают Торонто, триумф Майами над Шарлотт

UA-Футбол
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В ночь с 29 на 30 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию результаты поединков:

"Торонто" – "Орландо"

110 – 109 (23-20; 31-31; 23-27; 33-31)

"Бруклин" – "Индиана"

105 – 98 (26-38; 32-17; 27-19; 20-24)

"Майами" – "Шарлотт"

114 – 99 (33-22; 31-24; 20-29; 30-24)

"Нью-Орлеан" – "Сакраменто"

109 – 113 (26-33; 22-26; 24-18; 37-36)

"Денвер" – "Даллас"

106 – 75 (29-21; 25-23; 33-12; 19-19)

"Портленд" – "Клипперс"

111 – 92 (25-24; 23-16; 28-27; 35-25)

"Лейкерс" – "Кливленд"

113 – 101 (21-28; 33-26; 34-31; 25-16)

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В статье: НБА
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