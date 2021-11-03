Ягупова набрала 14 очков в проигранном матче в Евролиге

Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли Фамиле Скио (60:64), а Алина Ягупова стала второй по результативности в турецкой команде.

За 38 минут капитан сборной Украины набрала 14 очков (4 из 12 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 6 результативных передач, сделала 4 перехвата и совершила 5 потерь.

Алина Ягупова в текущем розыгрыше Евролиги в среднем за игру набирает по 16,4 очка, 4,4 подбора и 6,2 передачи.

Украинка входит в топ-10 по результативности и занимает третье место по среднему количеству ассистов.