Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ягупова набрала 14 очков в проигранном матче в Евролиге
Неудачный день для украинки
фото - fiba.basketball
Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли Фамиле Скио (60:64), а Алина Ягупова стала второй по результативности в турецкой команде.
За 38 минут капитан сборной Украины набрала 14 очков (4 из 12 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 6 результативных передач, сделала 4 перехвата и совершила 5 потерь.
Алина Ягупова в текущем розыгрыше Евролиги в среднем за игру набирает по 16,4 очка, 4,4 подбора и 6,2 передачи.
Украинка входит в топ-10 по результативности и занимает третье место по среднему количеству ассистов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Сульшер: Второй гол Роналду? Получилось в стиле Майкла Джордана
- Лунину пора бежать из Реала. Каждый день в Мадриде - удар по его карьере
- Мистика или реальность? На матче Лейкерс рядом с ЛеБроном Джеймсом засветился его двойник
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО