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Ягупова набрала 14 очков в проигранном матче в Евролиге

Баскетбол
(1 голосов)

Неудачный день для украинки

Ягупова набрала 14 очков в проигранном матче в Евролиге

фото - fiba.basketball

Новина українською

Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли Фамиле Скио (60:64), а Алина Ягупова стала второй по результативности в турецкой команде.

За 38 минут капитан сборной Украины набрала 14 очков (4 из 12 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрала 3 подбора, отдала 6 результативных передач, сделала 4 перехвата и совершила 5 потерь.

Алина Ягупова в текущем розыгрыше Евролиги в среднем за игру набирает по 16,4 очка, 4,4 подбора и 6,2 передачи.

Украинка входит в топ-10 по результативности и занимает третье место по среднему количеству ассистов.

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В статье: Евролига Алина Ягупова
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