Кривбасс обыграл Николаев в матче регулярного чемпионата

Кривбасс победил дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 86:62.

Хозяева более убедительно стартовали во встрече примерно равных по классу соперников. Постепенно криворожцы пошли вперед и выиграли в итоге обе четверти.

В течение второй половины матча гости не смогли подобрать ключи к защите и игре хозяев, те продолжали контролировать ход событий. Поэтому финальная сирена зафиксировала пятую в сезоне победу Кривбасса.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

Кривбасс – Николаев – 86:62 (15:19, 27:15, 18:18, 26:20)