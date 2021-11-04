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Кривбасс обыграл Николаев в матче регулярного чемпионата

Баскетбол
(1 голосов)

Победа досталась хозяевам благодаря рывку во второй четверти

Кривбасс обыграл Николаев в матче регулярного чемпионата

фото - fbu.ua

Новина українською

Кривбасс победил дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 86:62.

Хозяева более убедительно стартовали во встрече примерно равных по классу соперников. Постепенно криворожцы пошли вперед и выиграли в итоге обе четверти.

В течение второй половины матча гости не смогли подобрать ключи к защите и игре хозяев, те продолжали контролировать ход событий. Поэтому финальная сирена зафиксировала пятую в сезоне победу Кривбасса.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Кривбасс – Николаев – 86:62 (15:19, 27:15, 18:18, 26:20)

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В статье: МБК Николаев БК Кривбасс
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Источник:
superleague.in.ua

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