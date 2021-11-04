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Кривбасс обыграл Николаев в матче регулярного чемпионата
Победа досталась хозяевам благодаря рывку во второй четверти
фото - fbu.ua
Кривбасс победил дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 86:62.
Хозяева более убедительно стартовали во встрече примерно равных по классу соперников. Постепенно криворожцы пошли вперед и выиграли в итоге обе четверти.
В течение второй половины матча гости не смогли подобрать ключи к защите и игре хозяев, те продолжали контролировать ход событий. Поэтому финальная сирена зафиксировала пятую в сезоне победу Кривбасса.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Кривбасс – Николаев – 86:62 (15:19, 27:15, 18:18, 26:20)
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