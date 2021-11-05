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Лейкерс как минимум на неделю потеряли ЛеБрона Джеймса
У ветерана травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс из-за растяжения мышц брюшной полости выбыл как минимум на неделю, сообщает The Athletic.
Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 24,8 очка, 5,5 подбора и 7,0 передачи.
Лейкерс без ЛеБрона сегодня во второй раз в сезоне проиграли Оклахоме, упустив преимущество в 19 очков (104:107).
С показателем 5-4 команда из Лос-Анджелеса занимает шестое место в Западной конференции.
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