Лейкерс как минимум на неделю потеряли ЛеБрона Джеймса

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс из-за растяжения мышц брюшной полости выбыл как минимум на неделю, сообщает The Athletic.

Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 24,8 очка, 5,5 подбора и 7,0 передачи.

Лейкерс без ЛеБрона сегодня во второй раз в сезоне проиграли Оклахоме, упустив преимущество в 19 очков (104:107).

С показателем 5-4 команда из Лос-Анджелеса занимает шестое место в Западной конференции.