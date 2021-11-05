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Киев-Баскет в овертайме дожал Тернополь

Баскетбол
(1 голосов)

Матч получился очень интересным

Киев-Баскет в овертайме дожал Тернополь

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Новина українською

Киев-Баскет в матче с овертаймом одержал домашнюю победу над Тернополем 85:80.

Тернополь более агрессивно начал игру и сразу получил себе 7-8 очков преимущества. В конце концов, гости выиграли десятиминутку 20:12.

Но во второй четверти уже у Тернополя последовали промахи. На большой перерыв Киев-Баскет ушел, выигрывая 36:27.

Все кардинально изменилось в третьей четверти. На быстром баскетболе, агрессивной защите и отрывах Тернополь начал сокращать отставание, скоро вышел вперед и на кураже начал наращивать преимущество.

В последней четверти Тернополю снова удался рывок. Но Киев-Баскет сумел отыграться за 2,9 секунд до конца.

В овертайме Киев-Баскет благодаря двум трехочковым создал преимущество +8, которое удержали до сирены – 85:80.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - Тернополь 85:80 ОТ (12:20, 24:7, 12:27, 23:17, 14:9)

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В статье: БК Киев-Баскет БК Тернополь
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