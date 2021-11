Карри набрал 50 очков в матче с Атлантой и побил рекорд НБА

Голден Стэйт в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл Атланту (127:124), а Стефен Карри впервые в карьере набрал 50 очков (14 из 28 с игры, 9 из 19 трехочковых, 13 из 13 с линии штрафных) и раздал 10 результативных передач.

Также Карри стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА с такой статистической линейкой.

Stephen Curry has 50 points and 10 assists for the first time in his career, joining Wilt Chamberlain and Rick Barry as the only players to put up that line in Warriors history.



Curry also passes Wilt as the oldest player in NBA history to have 50 points and 10 assists. pic.twitter.com/mnYq4NM7EL