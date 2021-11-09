  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Карри набрал 50 очков в матче с Атлантой и побил рекорд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карри набрал 50 очков в матче с Атлантой и побил рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Невероятный вечер звезды Голден Стэйта

Карри набрал 50 очков в матче с Атлантой и побил рекорд НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голден Стэйт в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл Атланту (127:124), а Стефен Карри впервые в карьере набрал 50 очков (14 из 28 с игры, 9 из 19 трехочковых, 13 из 13 с линии штрафных) и раздал 10 результативных передач.

Также Карри стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА с такой статистической линейкой.

Карри провел 10-й матч в карьере с как минимум 50 набранными очками. В истории Голден Стэйта подобное удавалось только Рику Барри (14 матчей) и Уилту Чемберлену (105).

Стефен Карри в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 27,6 очка, 6,6 подбора и 6,6 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...