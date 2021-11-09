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Карри набрал 50 очков в матче с Атлантой и побил рекорд НБА
Невероятный вечер звезды Голден Стэйта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голден Стэйт в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл Атланту (127:124), а Стефен Карри впервые в карьере набрал 50 очков (14 из 28 с игры, 9 из 19 трехочковых, 13 из 13 с линии штрафных) и раздал 10 результативных передач.
Также Карри стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА с такой статистической линейкой.
Stephen Curry has 50 points and 10 assists for the first time in his career, joining Wilt Chamberlain and Rick Barry as the only players to put up that line in Warriors history.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 9, 2021
Curry also passes Wilt as the oldest player in NBA history to have 50 points and 10 assists. pic.twitter.com/mnYq4NM7EL
Карри провел 10-й матч в карьере с как минимум 50 набранными очками. В истории Голден Стэйта подобное удавалось только Рику Барри (14 матчей) и Уилту Чемберлену (105).
Стефен Карри в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 27,6 очка, 6,6 подбора и 6,6 передачи.
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