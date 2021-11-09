Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках

В матче регулярного чемпионата между Денвером и Майами (113:96) действующий MVP НБА Никола Йокич нанес сильный удар Маркиффу Моррису после того, как баскетболист Хит совершил на нем умышленный фол в центре площадки.

Морриса унесли с площадки на носилках с повреждением шеи. Позже он на собственных ногах покинул раздевалку.

«Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло. Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя», - сказал Йокич после матча.

Никола Йокич, несмотря на удаление с площадки, успел собрать трипл-дабл (25+15 подборов+10 передач).