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Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках
Громкий инцидент в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче регулярного чемпионата между Денвером и Майами (113:96) действующий MVP НБА Никола Йокич нанес сильный удар Маркиффу Моррису после того, как баскетболист Хит совершил на нем умышленный фол в центре площадки.
Морриса унесли с площадки на носилках с повреждением шеи. Позже он на собственных ногах покинул раздевалку.
«Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло. Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя», - сказал Йокич после матча.
Никола Йокич, несмотря на удаление с площадки, успел собрать трипл-дабл (25+15 подборов+10 передач).
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