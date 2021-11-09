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Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках

Баскетбол
(1 голосов)

Громкий инцидент в НБА

Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче регулярного чемпионата между Денвером и Майами (113:96) действующий MVP НБА Никола Йокич нанес сильный удар Маркиффу Моррису после того, как баскетболист Хит совершил на нем умышленный фол в центре площадки.

Морриса унесли с площадки на носилках с повреждением шеи. Позже он на собственных ногах покинул раздевалку.

«Это был глупый поступок. Я сожалею, мне стыдно, что так вышло. Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя», - сказал Йокич после матча.

Никола Йокич, несмотря на удаление с площадки, успел собрать трипл-дабл (25+15 подборов+10 передач).

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
09.11.2021 в 16:53
не ударил, а толкнул... хотя Моррис заслужил и по морде получить...
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