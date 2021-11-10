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Прометей не сдержал преимущество и уступил в матче группового этапа Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Наша команда была близка к победе

Прометей не сдержал преимущество и уступил в матче группового этапа Лиге чемпионов ФИБА

фото - БК Прометей

Новина українською

Чемпион Украины "Прометей" с Каменского провел свой четвертый матч на групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов с "Леново Тенерифе".

Со стартовых минут украинская команда пошла в уверенный отрыв, но в двух следующих 10-минутках не смогла одержать верх. Перед завершающей четвертью команды имели табло 61:61. Но на последних минутах Прометей не удержал победный результат и минимально уступил в Испании – 78:80.

В пятом туре 8 декабря "Прометей" будет принимать "Динамо Сассари", а "Леново Тенерифе" - "Ризен Людвигсберг".

Прометей - Леново Тенерифе 78:80 (18:26, 19:18, 24:17, 17:19)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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