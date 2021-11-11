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10 очков Михайлюка не спасли Торонто от поражения в Бостоне
Но украинец был неплох
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто на выезде из-за плохой реализации трехочковых (6 из 25) не смог создать проблемы Бостону.
Святослав Михайлюк получил от тренерского штаба Рэпторс чуть больше 19 минут – украинец набрал 10 очков (4 из 6 с игры, 0 из 1 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «-9».
В первом сезоне после перехода в Торонто Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,9 очка, 2,9 подбора и 1,2 передачи, а Рэпторс занимают девятое место в Восточной конференции.
Бостон – Торонто 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)
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