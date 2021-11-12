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В одном из матчей НБА произошла потасовка с удалением 4 игроков
Судья сразу же принял меры
В четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА "Юта Джаз" – "Индиана Пэйсерз" на площадке завязалась потасовка с участием игроков обоих клубов.
Инцидент начался со стычки между центровыми Руди Гобером ("Юта") и Майлзом Тёрнером ("Индиана"). Гобер остался недоволен тем, что во время блок-шота на нём не зафиксировали нарушение правил. В момент падения он прихватил соперника, после чего тот толкнул его в ответ. Два баскетболиста сцепились и начали наносить друг другу удары. Активное участие в конфликте приняли игроки "Джаз" Джо Инглс и Донован Митчелл. Гобер, Инглс, Митчелл и Тёрнер по итогам инцидента были удалены с площадки.
Встреча завершилась выездной победой "Индианы" со счётом 111:100.
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