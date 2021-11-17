В США предложили Торонто обменять Михайлюка в Даллас

Обозреватель сайта hoopshabit.com Джек Симон предлагает Голден Стэйту, Торонто и Далласу организовать взаимовыгодный трехсторонний обмен.

В результате сделки украинский защитник Рэпторс может вместе с Гораном Драгичем оказаться в Далласе и стать одноклубником звездного словенца Луки Дончича.

Михайлюк за короткую карьеру в НБА уже дважды сталкивался с обменом. Ранее воспитанник Черкасских Мавп переходил из Лейкерс в Детройт, после чего был обменян в Оклахому.

Святослав Михайлюк в первом сезоне после подписания контракта с Торонто в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 2,8 подбора.