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В США предложили Торонто обменять Михайлюка в Даллас
Интересный вариант
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обозреватель сайта hoopshabit.com Джек Симон предлагает Голден Стэйту, Торонто и Далласу организовать взаимовыгодный трехсторонний обмен.
В результате сделки украинский защитник Рэпторс может вместе с Гораном Драгичем оказаться в Далласе и стать одноклубником звездного словенца Луки Дончича.
Михайлюк за короткую карьеру в НБА уже дважды сталкивался с обменом. Ранее воспитанник Черкасских Мавп переходил из Лейкерс в Детройт, после чего был обменян в Оклахому.
Святослав Михайлюк в первом сезоне после подписания контракта с Торонто в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 2,8 подбора.
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