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Лидеры женской сборной Украины по баскетболу выставили на аукцион свои майки

Баскетбол
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Аукцион будет проходить до 29 ноября

Лидеры женской сборной Украины по баскетболу выставили на аукцион свои майки

фото - fiba.basketball

Новина українською

Сборная Украины с победы начала отбор на женский Евробаскет-2023, одолев дома титулованную Францию.

Героини того матча Алина Ягупова и Ольга Дубровина выставили на аукцион свои майки, в которых одерживали победу над Францией. Аукцион проходит на странице ФБУ в Instagram.

Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Благо Даря", помогающий детям от которых отказались родители. Футболки получит тот, кто предложит за наибольшую сумму. Продолжительность аукциона – до 29 ноября

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В статье: Алина Ягупова Ольга Дубровина
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Источник:
ФБУ

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