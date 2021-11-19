Лидеры женской сборной Украины по баскетболу выставили на аукцион свои майки

Сборная Украины с победы начала отбор на женский Евробаскет-2023, одолев дома титулованную Францию.

Героини того матча Алина Ягупова и Ольга Дубровина выставили на аукцион свои майки, в которых одерживали победу над Францией. Аукцион проходит на странице ФБУ в Instagram.

Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Благо Даря", помогающий детям от которых отказались родители. Футболки получит тот, кто предложит за наибольшую сумму. Продолжительность аукциона – до 29 ноября