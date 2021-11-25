Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ягупова набрала 28 очков в матче Евролиги
Ззвездная украинка снова в ударе
фото - fiba.basketball
Фенербахче в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги на выезде разгромил Арку Гдыня (87:70), а Алина Ягупова безоговорочно стала лучшим игроком матча.
За 39 минут на площадке украинка набрала 28 очков (10 из 16 с игры, 8 из 13 трехочковых, 0 из 1 с линии штрафных), собрала 5 подборов, отдала 9 результативных передач и завершила матч с показателем полезности «+22».
Алина Ягупова поднялась на пятое место в рейтинге самых результативных баскетболисток сезона в Евролиге. В среднем за игру украинка набирает по 18,3 очка, 4,5 подбора и 6,7 передачи.
Популярное сейчас
- Cтал известен лучший футболист Шахтера в матче с Интером
- Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
- Вальбуэна о шантаже: Сборная не поддержала меня. Раньше Ле Гре лизал мои бутсы
- ЛеБрон Джеймс локтем разбил голову центровому Детройта – тот потерял контроль над собой и пытался избить звезду Лейкерс
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова