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Ягупова набрала 28 очков в матче Евролиги

Баскетбол
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Ззвездная украинка снова в ударе

Ягупова набрала 28 очков в матче Евролиги

фото - fiba.basketball

Новина українською

Фенербахче в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги на выезде разгромил Арку Гдыня (87:70), а Алина Ягупова безоговорочно стала лучшим игроком матча.

За 39 минут на площадке украинка набрала 28 очков (10 из 16 с игры, 8 из 13 трехочковых, 0 из 1 с линии штрафных), собрала 5 подборов, отдала 9 результативных передач и завершила матч с показателем полезности «+22».

Алина Ягупова поднялась на пятое место в рейтинге самых результативных баскетболисток сезона в Евролиге. В среднем за игру украинка набирает по 18,3 очка, 4,5 подбора и 6,7 передачи.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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