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Сегодня сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2023

Баскетбол
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Команде Айнарса Багатскиса предстоит долгий путь

Сегодня сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2023

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При жеребьевке первого раунда квалификации сборная Украины попала в группу G к Грузии, Северной Македонии и Испании, а для выхода в следующий этап отборочного цикла «сине-желтым» нужно занять как минимум третье место.

Календарь матчей сборной Украины:

26 ноября 2021

Грузия - УКРАИНА

Северная Македония - Испания

29 ноября 2021

Испания - Грузия

УКРАИНА - Северная Македония

24 февраля 2022

Испания - УКРАИНА

Грузия - Северная Македония

27 февраля 2022

УКРАИНА - Испания

Северная Македония - Грузия

1 июля 2022

Испания - Северная Македония

УКРАИНА - Грузия

4 июля 2022

Грузия - Испания

Северная Македония – УКРАИНА

Сборная Украины пытается во второй раз в истории попасть в финальную стадию чемпионата мира. В 2014 году команда под руководством Майка Фрателло не вышла из группы с двумя победами в пяти матчах.

Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2023 покажет телеканал XSPORT.

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В статье: баскетбол сборная Украины по баскетболу ЧМ-2023
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