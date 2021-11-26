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Сегодня сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2023
Команде Айнарса Багатскиса предстоит долгий путь
При жеребьевке первого раунда квалификации сборная Украины попала в группу G к Грузии, Северной Македонии и Испании, а для выхода в следующий этап отборочного цикла «сине-желтым» нужно занять как минимум третье место.
26 ноября 2021
Грузия - УКРАИНА
Северная Македония - Испания
29 ноября 2021
Испания - Грузия
УКРАИНА - Северная Македония
24 февраля 2022
Испания - УКРАИНА
Грузия - Северная Македония
27 февраля 2022
УКРАИНА - Испания
Северная Македония - Грузия
1 июля 2022
Испания - Северная Македония
УКРАИНА - Грузия
4 июля 2022
Грузия - Испания
Северная Македония – УКРАИНА
Сборная Украины пытается во второй раз в истории попасть в финальную стадию чемпионата мира. В 2014 году команда под руководством Майка Фрателло не вышла из группы с двумя победами в пяти матчах.
Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2023 покажет телеканал XSPORT.
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