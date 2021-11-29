Украина празднует волевую победу над Македонией в отборе на ЧМ по баскетболу. Как это было

Сборная Украины готовится провести второй матч во втором этапе квалификации на Чемпионат мира по баскетболу. Соперником нашей команды станет Северная Македония. Встреча состоится в киевском Дворце спорта и начнётся в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Сборная Украины неудачно стартовала в отборочном турнире, на выезде проиграв Грузии 83:88. Македонцы в своем первом матче квалификации дома проиграли Испании со счетом 65:94. Сегодня нас устроит только победа.

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Скапинцев, Санон, Липовый, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Пустовой.

Северная Македония: Николов, Робев, Стояновски, Стаич, Ефремовски, Крстевски, Мекич, Маслинко, Николовски, Вайли.

ЧМ по баскетболу. Группа G

Украина - Северная Македония 78:61

Четвёртая четверть

После большого перерыва наша команда полностью перевернула игру и добыла заслуженую победу. Особенно нужно отметить 4 четверть.

Матч завершился!!! Мы победили.

10 мин. Три очка от Липового 78:61.

10 мин. Пустовой забросил один штрафной, но в защите упустили Вайли. 75:61

9 мин. Сергей Павлов точен из-за дуги. Фантастика!!!! 74:57

8 мин. Не удержать Пустового. Артём забросил з-под кольца, но тут же три от Крстевского. 69:57

7 мин. На точную атаку Вайли у нас ответил Лукашов. БРАВООО. 67:54

6 мин. Хорошая защита и три очка от Лукашова. 64:52. Нокаут для нашего соперника

6 мин. Два очка от Сидорова. Мы уходим в отрыв. 61:52

5 мин. Пустовой сыграл на подборе и сам же забросил. 59:52

4 мин. Точная атака от Вайли. Интрига держится. 57:52

3 мин. Здорово в этой четверти играем в защите. Сидоров увеличил преимущество Украины. 57:50

2 мин. Маслинко мы забыли, а он забросил три. У нас тем-же ответил Липовый. 55:50

1 мин. Сидоров отдал, а Липовой забросил три очка. Хорошее начало четверти. 52:47

Матч возобновился!!!

Третья четверть

Четверть завершена!!!

10 мин. Три очка от Стояновски. 49:47.

9 мин. Проход от Сидорова. Мы отрываемся. 49:44

8 мин. Добавили мы в активности после перерыва. Постепенно находим свою игру. Сидоров штрафные не забросил.

7 мин. Лукашов сыграл на подборе и увеличил наше преимущество, но тут же три от Крстевского. У нас забросил Сидоров. 47:44

6 мин. Мекич продавил Скапинцева и сравнял счёт. Но в следующей атаке забросил Лукашов. 43:41

5 мин. Снова упускаем Крстевски и он забросил два очка. 41:39

4 мин. Хорошо мы сыграли в защите и в атаке три забросил Лукашов. Всё стало веселей. 41:37

4 мин. Три от Славы Петрова и мы выходим вперёд. 38:37

3 мин. Наконец-то Пустовой вывел нас вперёд, но тут же пропустили три от Крстевски. 35:37

2 мин. Зотов подобрал мяч, а Пустовой заставил Крстевски сфолить. Артём один штрафной забросил. 33:34

1 мин. Отличная игра Петрова в защите. За нас снова данком отличился пустовой. 32:34

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Пока всё очень непросто для нашей команды. Много неподготовленых бросков, плюс неуверенная игра в защите под своим кольцом. Надеемся, что после перерыва заиграем лучше.

Вторая четверть завершена!!! 30:34 пока уступаем

10 мин. Упустили мы Робева, который забросил без сопротивления. Свою атаку завершить точно не смогли.

9 мин. Три очка от Виталия Зотова. 28:32. Мы наближаемся. И тут же два от Сидорова. 30:32

9 мин. Хорошо сыграл в защите Пустовой, но Петров потерял мяч. Николов забросил один штрафной. 25:32

8 мин. Отличная быстрая атака от Близнюка. 25:31. Тайм-аут Македонии

8 мин. Снова пропускаем Мекича, который очень комфортно чувствует себя. 23:31

7 мин. Пробежка в Рендла и мы снова теряем мяч. Точная атака от Мекича. 21:28. У нас забросил Пустовой. 23:28

6 мин. С атакой у нас сегодня пока явные проблемы, а тут ещё и македонцы начали попадать из-за дуги. Забросил Стояновски. 21:27

5 мин. Крстевски забросил три очка и вывел вперёд гостей. 21:24

5 мин. Браво Пустовой. Данк от Артёма и счёт равный. 21:21

4 мин. Никак не можем выйти вперёд. В гостей забросил Стаич. 21:19

3 мин. Соперники много начали фолить и это не может не радовать. У них уже 4 командых фола. Три очка от Сидорова и счёт равный. 19:19

2 мин. Липовой отдал, а Павлов забросил. Наближаемся к сопернику. 16:17. Но тут же пропускаем от Вайли. 16:19

1 мин. Слишком много мы ошибаемся в простых ситуациях. Торопимся и много неподготовленых атак.

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершена!!!

10 мин. Отличная атака от Липового. 14:17. Первая четверть завершилась. Нам нужно что-то менять в игре.

9 мин. Маслинко только появился на площадке и уже забросил. 11:13. Мы потеряли мяч и тот-же Маслинко наказал за это. 11:15. А тут ещё и Вайли забросил. Это уже очень неприятно. 11:17

9 мин. Очень нерезультативная четверть у нас. Много неточных бросков. Найти свою игру пока не можем.

8 мин. Павлов продавил защитника и сравнял счёт. Соперники начали больше ошибатся в атаке, но и мы отвечаем тем же. 11:11

7 мин. Робев забросил без сопротивления, а у нас Петров ошибся. Много ошибок в атаке в нашей сборной. 9:11

6 мин. Лукашов отдал, а Слава Петров забросил три очка и сравнял счёт. 9:9.

5 мин. Сдержать Мекича пока у нас не получается. 6 из 9 именно он забросил

4 мин. Хороший проход от Близнюка. 4:7. Наши здорово сыграли в защите и Близнюк сократил отставание. 6:9

3 мин. Пока мы не можем найти свою игру в атаке, а в защите блок-шотом отметилс Пустовой. В следующей атаке два штрафных забросил Вайли. 2:7

2 мин. Мекич забросил три очка, а у нас отличился Пустовой. Наконец-то наши парни забросили. 2:5

1 мин. Мекич в быстрой атаке открывает счёт, а Рендл забросить не смог. 0:2

Матч начался!!! Владение у наших гостей.