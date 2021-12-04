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НБА. Майами на выезде одолели Индиану, поражения Бостона и Лейкерс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Майами на выезде одолели Индиану, поражения Бостона и Лейкерс

UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Кливленд"

101 – 116 (29-34; 17-31; 26-34; 29-17)

"Индиана" – "Майами"

104 – 113 (25-32; 30-30; 26-30; 23-21)

"Атланта" – "Филадельфия"

96 – 98 (22-31; 30-13; 35-34; 9-20)

"Бруклин" – "Миннесота"

110 – 105 (27-34; 32-21; 27-30; 24-20)

"Хьюстон" – "Орландо"

118 – 116 (31-24; 23-32; 30-27; 34-33)

"Даллас" – "Нью-Орлеан"

91 – 107 (19-14; 29-30; 20-35; 23-28)

"Юта" – "Бостон"

137 – 130 (38-25; 21-31; 41-41; 37-33)

"Голден-Стейт" – "Финикс"

118 – 96 (28-21; 23-27; 29-20; 38-28)

"Лейкерс" – "Клипперс"

115 – 119 (22-23; 28-30; 29-34; 36-32)

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В статье: НБА
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