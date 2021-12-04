Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Майами на выезде одолели Индиану, поражения Бостона и Лейкерс
Результаты тура НБА
В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Кливленд"
101 – 116 (29-34; 17-31; 26-34; 29-17)
"Индиана" – "Майами"
104 – 113 (25-32; 30-30; 26-30; 23-21)
"Атланта" – "Филадельфия"
96 – 98 (22-31; 30-13; 35-34; 9-20)
"Бруклин" – "Миннесота"
110 – 105 (27-34; 32-21; 27-30; 24-20)
"Хьюстон" – "Орландо"
118 – 116 (31-24; 23-32; 30-27; 34-33)
"Даллас" – "Нью-Орлеан"
91 – 107 (19-14; 29-30; 20-35; 23-28)
"Юта" – "Бостон"
137 – 130 (38-25; 21-31; 41-41; 37-33)
"Голден-Стейт" – "Финикс"
118 – 96 (28-21; 23-27; 29-20; 38-28)
"Лейкерс" – "Клипперс"
115 – 119 (22-23; 28-30; 29-34; 36-32)
Популярное сейчас
- Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021
- Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных
- Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем
- Леброн Джеймс первым в НБА заработал 1 миллиард долларов
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО