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НБА. Голден Стэйт обыграл Портленд, Милуоки уступил Майами
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Индиана – Нью-Йорк 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)
Детройт – Вашингтон 116:119 OT (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)
Кливленд – Чикаго 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)
Шарлотт – Филадельфия 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)
Майами – Милуоки 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27)
Нью-Орлеан – Денвер 114:120 OT (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)
Миннесота – Юта 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)
Мемфис – Даллас 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)
Хьюстон – Бруклин 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31)
Голден Стэйт – Портленд 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)
Клипперс – Бостон 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)
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