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Харьковские Соколы удержали преимущество над Киев-Баскетом

Баскетбол
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Хозяева провалили заключительную четверть

Харьковские Соколы удержали преимущество над Киев-Баскетом

Новина українською

Харьковские Соколы в напряженном матче обыграли Киев-Баскет.

Пока команды были свежими, обе начали матч довольно агрессивно и результативно. Харьковские Соколы сразу захватили лидерство благодаря своей точности. У киевлян было не все так хорошо с точностью.

Четвертая четверть показался неудачной для Киев-Баскета, у которого мяч перестал лететь в корзину, а у хозяев наоборот, благодаря чему им удался рывок 16:1, но победу вырвать так и не удалось.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

10 декабря

Харьковские Соколы — Киев-Баскет 85:73 (27:19, 15:20, 15:21, 28:13)

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В статье: БК Киев-Баскет БК Харьковские Соколы
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