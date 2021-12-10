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Харьковские Соколы удержали преимущество над Киев-Баскетом
Хозяева провалили заключительную четверть
Харьковские Соколы в напряженном матче обыграли Киев-Баскет.
Пока команды были свежими, обе начали матч довольно агрессивно и результативно. Харьковские Соколы сразу захватили лидерство благодаря своей точности. У киевлян было не все так хорошо с точностью.
Четвертая четверть показался неудачной для Киев-Баскета, у которого мяч перестал лететь в корзину, а у хозяев наоборот, благодаря чему им удался рывок 16:1, но победу вырвать так и не удалось.
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10 декабря
Харьковские Соколы — Киев-Баскет 85:73 (27:19, 15:20, 15:21, 28:13)
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