Михайлюк провалил матч с Бруклином

Торонто в овертайме проиграл Бруклину, а Святослав Михайлюк в матче с командой Кевина Дюранта отыграл всего 9 минут.

Украинец набрал 2 очка (1 из 4 с игры, 0 из 2 трехочковых), отдал 2 результативных передачи и сделал 2 потери.

Показатель полезности Михайлюка стал худшим в команде («-15»).

В сезоне 2021-2022 украинский легионер Торонто в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 2,5 подбора.

Бруклин – Торонто 131:129 OT (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9)