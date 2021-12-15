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Михайлюк провалил матч с Бруклином
Не лучший день для Святослава
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто в овертайме проиграл Бруклину, а Святослав Михайлюк в матче с командой Кевина Дюранта отыграл всего 9 минут.
Украинец набрал 2 очка (1 из 4 с игры, 0 из 2 трехочковых), отдал 2 результативных передачи и сделал 2 потери.
Показатель полезности Михайлюка стал худшим в команде («-15»).
В сезоне 2021-2022 украинский легионер Торонто в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 2,5 подбора.
Бруклин – Торонто 131:129 OT (33:32, 33:24, 25:44, 29:20, 11:9)
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