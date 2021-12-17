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Эффектный данк центрового Хьюстона – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные моменты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался центровой Хьюстона Даниэль Тайс, который в матче с Нью-Йорком забил данк, несмотря на сопротивление двух оппонентов.
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