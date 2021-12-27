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Ягупова включена в топ-10 перформансов года по версии ФИБА
Признание для украинки
фото - fiba.basketball
Звезда Фенербахче и сборной Украины Алина Ягупова включена в десятку лучших индивидуальных выступлений года по версии Международной федерации баскетбола.
В ФИБА отметили Ягупову за мартовское выступление в первом матче четвертьфинала Евролиги против Галатасарая (91:74). В том поединке украинка набрала 32 очка (11 из 16 с игры), отдала 7 результативных передач и завершила игру с 40 баллами в рейтинге эффективности.
Алина Ягупова оказалась в одном списке рядом со звездой НБА Лукой Дончичем, который летом на Олимпийских играх в Токио в матче между командами Словении и Австралии набрал 48 очков и собрал 11 подбора.
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