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Проход и данк Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - sltrib.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался звездный лидер Милуоки Яннис Адетокумбо, который в матче с Орландо отметился силовым проходом с данком левой рукой.
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