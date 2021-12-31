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НБА. Филадельфия обыграла Бруклин, Милуоки разобрался с Орландо
Результаты матчей дня в НБА
фото - inquirer.com
Орландо – Милуоки 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)
Вашингтон – Кливленд 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)
Бруклин – Филадельфия 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)
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