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НБА. Филадельфия обыграла Бруклин, Милуоки разобрался с Орландо

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Филадельфия обыграла Бруклин, Милуоки разобрался с Орландо

фото - inquirer.com

Новина українською

Орландо – Милуоки 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)

Вашингтон – Кливленд 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)

Бруклин – Филадельфия 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)

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В статье: НБА Филадельфия 76er Бруклин Нетс
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