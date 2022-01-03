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НБА. Лейкерс обыграли Миннесоту, Финикс разбил Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Миннесоту, Финикс разбил Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бостон – Орландо 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, 16:11)

Кливленд – Индиана 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)

Шарлотт – Финикс 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 25:27)

Оклахома – Даллас 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:22)

Лейкерс – Миннесота 108:103 (31:24, 26:30, 21:26, 30:23)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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