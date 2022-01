Power ranking НБА. Голден Стэйт снова на вершине, прорыв Чикаго

№1. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-7

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Голден Стэйт выиграл 7 из последних 10 матчей и упрочил свой статус лучшей команды регулярного чемпионата. Воины по-прежнему остаются первыми в рейтинге эффективности у своего кольца (102,1 пропущенных очка на 100 владений), а в атаке занимают солидное четвертое место (112,0 очка на 100 владений).

Показательно, что Голден Стэйт в последние дни убедительно разобрался со своими основными преследователями в лице Финикса и Юты, а Стефен Карри в этих матчах суммарно набрал 61 очко.

Страшно только представить, на что будут способны Воины в случае успешного возобновления карьеры Клэем Томпсоном, камбэк которого на площадку ожидается в воскресном матче против Кливленда.

№2. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

До поражения от Голден Стэйта Юта выдала 6-матчевую победную серию и включилась в гонку за лидерством на Западе, причем Джаз не помешало даже отсутствие главного скорера Донована Митчелла, который пропустил два поединка.

Congratulations to Donovan Mitchell for making his way into the top 10 all-time in scoring for the Utah Jazz ????#UltraMoment | @MichelobUltra pic.twitter.com/AjVnxRixo9 — Utah Jazz (@utahjazz) January 2, 2022

Юта все еще остается главной доминирующей силой у чужого кольца (117,0 очка на 100 владений), да и в обороне команда Куинна Снайдера подтянулась на шестое место.

Единственный проблемный момент у Джаз связан с матчами с ограниченным отдыхом – в таких случаях Митчелл и компания проиграли каждую из трех игр.

№3. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Финикс на стыке двух годов проиграл 3 из последних 4 матчей и закономерно потерял лидерство в нашем рейтинге. Последние неудачи Санз связаны с бушующим в лиге коронавирусом – команда практически одновременно осталась без центровых и стала максимально уязвимой в трехсекундной зоне и на щитах.

Когда Финикс в последний раз провел такую неудачную серию, команда выиграла следующие 18 матчей. Скоро узнаем, стала ли разгромная победа над Шарлотт (133:99) началом новой впечатляющей серии действующего финалиста плей-офф от Западной конференции.

№4. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 25-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Милуоки перед сегодняшним поражением от Детройта выиграл шесть матчей подряд с невероятной атакующей эффективностью (122 очка на 100 владений).

Лидеры Бакс в хорошей форме – Яннис Адетокумбо, Джру Холидэй и Крис Миддлтон свыше 75 очков за игру, а Адетокумбо и Холидэй еще и забивают более 57% бросков с игры.

Jrue Holiday over his last 8 games:



24.4 PPG

7.8 APG

2.3 SPG

58% FG

38% 3PT

Milwaukee 7-1



He remains underrated. #JrueHoliday #NBAAllStar pic.twitter.com/rvGa2BJ5kj — NBA Central (@TheNBACentral) January 3, 2022

Отдельно стоит отметить ДеМаркуса Казинса – некогда звездный центровой в последних матчах в среднем за игру набирает солидные 12,4+6,0 при 51% реализации бросков.

№5. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 25-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Чикаго с невероятным ДеМаром ДеРозаном, ставшим первым баскетболистом в истории НБА с победными бросками в двух матчах подряд, выиграл 8 игр подряд и вернулся на вершину Восточной конференции.

Самое удивительное, что оба победных мяча ДеРозан забил с трехочковой дистанции, а ведь совсем недавно он был худшим в НБА за последние 26 лет по проценту реализации дальних бросков в клатче.

DeMar DeRozan won it with a #TissotBuzzerBeater on back-to-back nights.



Submit your IN-ARENA or AT-HOME video angles of the game winners to possibly get featured on @NBA!



SEND HERE: https://t.co/F0LB1UXuD4 pic.twitter.com/X6um7REKfM — NBA (@NBA) January 2, 2022

На протяжении своей успешной серии Чикаго набирает свыше 120 очков за 100 владений, а ДеРозан вместе с Заком ЛаВином в среднем за вечер стабильно приносят команде ровно по 55 баллов.

№6. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

До недавнего времени Бруклин был одной из двух команд в НБА, которая не позволяла себе проиграть два матча подряд, пока Нетс дважды не провалились в клатче в поединках с Филадельфией и Клипперс, а сегодня звезд Стива Нэша огорчил и Мемфис.

Бремя лидера в последних играх на себя взвалил Джеймс Харден – «Бородач» выдал серию из четырех матчей подряд с как минимум 30 очками и собрал три трипл-дабла.

№7. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Майами в ответ на пессимистичные прогнозы из-за огромных кадровых потери выдали 5-матчевую победную серию и взлетели на четвертую строку в Восточной конференции.

Последние успехи Хит позволили коучу команды Эрику Споэльстре войти в топ-25 в истории НБА по количеству побед.

№8. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 24-14

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

С возвращением Джа Моранта из лазарета Мемфис несколько сбавил обороты в защите, но лидер команды компенсирует свои недостатки запредельной эффективностью у чужого кольца – в последних шести матчах звездный плеймейкер Гриззлис в среднем набирает по 29,8 очка с 53% реализацией бросков с игры.

Мемфис вовремя выдал 5-матчевую победную серию, ведь впереди у команды сложный отрезок из семи поединков за 11 дней.

№9. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-16

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Кливленд в декабре единственным в НБА вошел в пятерку лучших как по атакующей, так и по оборонительной эффективности, но вылет до конца сезона испанского разыгрывающего Рики Рубио поставил огромный знак вопроса напротив перспектив Кавальерс завершить регулярный чемпионат в зоне плей-офф.

№10. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-16

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Филадельфия выиграла четыре матча подряд с превосходными атакующими цифрами (свыше 120 очков за 100 владений) и поднялась в зону плей-офф на Востоке.

Лидер Сиксерс Джоэль Эмбиид набрал внушительные обороты – камерунец в четырех матчах подряд набирает как минимум 30 очков, а сегодня ночью в матче с Хьюстоном он собрал третий трипл-дабл в карьере (31+15 подборов+10 передач).