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Харьковским Соколам засчитано поражение в кубковом матче против Химика
Они нарушили регламент
В матче 1/8 финала Кубка Украины Харьковские Соколы победили Химик в домашнем матче (78:64), но нарушили регламент, выпустив на площадку одновременно пятерых легионеров (Магони, Зечевич, Дэвис, Симонс и Граф).
Директорат ФБУ рассмотрел нарушение Харьковскими Соколами Правил проведения соревнований, а именно, нарушение лимита количества одновременно находящихся на площадке игроков категории "Б" во время игры Кубка Украины.
В результате было принято решение засчитать Харьковским Соколам поражение в матче с Химиком. Именно южненцы проходят в следующий раунд в этой паре.
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