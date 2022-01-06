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Харьковским Соколам засчитано поражение в кубковом матче против Химика

Баскетбол
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Они нарушили регламент

Харьковским Соколам засчитано поражение в кубковом матче против Химика

Новина українською

В матче 1/8 финала Кубка Украины Харьковские Соколы победили Химик в домашнем матче (78:64), но нарушили регламент, выпустив на площадку одновременно пятерых легионеров (Магони, Зечевич, Дэвис, Симонс и Граф).

Директорат ФБУ рассмотрел нарушение Харьковскими Соколами Правил проведения соревнований, а именно, нарушение лимита количества одновременно находящихся на площадке игроков категории "Б" во время игры Кубка Украины.

В результате было принято решение засчитать Харьковским Соколам поражение в матче с Химиком. Именно южненцы проходят в следующий раунд в этой паре.

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В статье: БК Химик (Южный) БК Харьковские Соколы
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