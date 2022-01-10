Лидер Прометея может перейти в российский клуб

Американский защитник Прометея Д’Анджело Харрисон может продолжить карьеру в российском Локомотиве-Кубани. Об этом в Твиттере сообщил журналист Маттео Андреани.

D'Angelo Harrison has received the interest of several teams. Lokomotiv Kuban is one of them, but a EuroLeague team is also following close the performance of the former Brindisi player.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #EuroCup #Prometej #Kuban #Transfers #Harrison — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 9, 2022

По информации журналиста, интерес к Харрисону проявляют несколько клубов из Евролиги.

Американец проводит первый сезон в Прометее. В матчах чемпионата Украины Харрисон в среднем за игру набирает по 15,5 очка и 3,8 подбора, а в Лиге Чемпионов – 18,1 очка и 4,1 подбора.

Прометей пробился в плей-ин Лиги Чемпионов и сыграет с Хапоэлем из Иерусалима.