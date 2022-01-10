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Лидер Прометея может перейти в российский клуб

Баскетбол
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Ходят слухи…

Лидер Прометея может перейти в российский клуб

фото - Лига чемпионов

Новина українською

Американский защитник Прометея Д’Анджело Харрисон может продолжить карьеру в российском Локомотиве-Кубани. Об этом в Твиттере сообщил журналист Маттео Андреани.

По информации журналиста, интерес к Харрисону проявляют несколько клубов из Евролиги.

Американец проводит первый сезон в Прометее. В матчах чемпионата Украины Харрисон в среднем за игру набирает по 15,5 очка и 3,8 подбора, а в Лиге Чемпионов – 18,1 очка и 4,1 подбора.

Прометей пробился в плей-ин Лиги Чемпионов и сыграет с Хапоэлем из Иерусалима.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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