Лидер Прометея может перейти в российский клуб

Американский защитник Прометея Д’Анджело Харрисон может продолжить карьеру в российском Локомотиве-Кубани. Об этом в Твиттере сообщил журналист Маттео Андреани.

D'Angelo Harrison has received the interest of several teams. Lokomotiv Kuban is one of them, but a EuroLeague team is also following close the performance of the former Brindisi player.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #EuroCup #Prometej #Kuban #Transfers #Harrison