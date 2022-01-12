Коби Брайант хотел завершить карьеру не в Лейкерс

Американский обозреватель Майк Сильски в подкасте «I Am Kobe» рассказал, что пятикратный чемпион НБА Коби Брайант хотел завершить карьеру не в Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которых отыграл 20 лет.

«В тот вечер Лейкерс проиграли Сиксерс. Матч проходил в Филадельфии. После игры я спросил Коби, не думал ли он о том, чтобы завершить карьеру в команде своего родного города. И он сказал: «Это было бы здорово. В старших классах я только об этом и думал», - сказал Сильски.

Брайант отыграл в НБА 1346 матчей, набирая в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 передачи. Он входит в Зал славы НБА и включен в топ-75 игроков в истории лиги.

В январе 2020 года Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вместе с легендарным баскетболистом на борту вертолета находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.