Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный трехочковый звезды Нью-Орлеана – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил форвард Нью-Орлеана Брэндон Ингрэм, который на последних секундах матча с Миннесотой забросил победный трехочковый.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 12.01.2022
- Минай продает лидера, Шахтер согласовывает Нереса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтер договорился с Аяксом, поражение Салаха, страсти по Калитвинцеву. Главные новости за 11 января
- Лука Дончич установил новый рекорд НБА
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...