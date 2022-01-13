  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Бруклин разгромил Чикаго, Юта проиграла Кливленду
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бруклин разгромил Чикаго, Юта проиграла Кливленду

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Бруклин разгромил Чикаго, Юта проиграла Кливленду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон – Орландо 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)

Индиана – Бостон 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)

Филадельфия – Шарлотт 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)

Атланта – Майами 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)

Нью-Йорк – Даллас 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)

Сан-Антонио – Хьюстон 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)

Юта – Кливленд 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)

Чикаго – Бруклин 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...