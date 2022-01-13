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НБА. Бруклин разгромил Чикаго, Юта проиграла Кливленду
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Орландо 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)
Индиана – Бостон 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)
Филадельфия – Шарлотт 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)
Атланта – Майами 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)
Нью-Йорк – Даллас 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)
Сан-Антонио – Хьюстон 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)
Юта – Кливленд 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)
Чикаго – Бруклин 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)
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