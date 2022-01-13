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Провал Прометея в первом матче плей-ин Лиги Чемпионов. ВИДЕО
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фото - Лига чемпионов
БК Прометей в первом матче серии плей-ин Лиги Чемпионов со счетом 70:95 проиграл Хапоэлю из Иерусалима.
Прометей в первой четверти установил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив 40 очков. В третьей 10-минутке команда Романа Гинзбурга набрала всего 7 баллов.
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