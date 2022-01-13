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Провал Прометея в первом матче плей-ин Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Баскетбол
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Чемпион Украины деклассирован в Израиле

Провал Прометея в первом матче плей-ин Лиги Чемпионов. ВИДЕО

фото - Лига чемпионов

Новина українською

БК Прометей в первом матче серии плей-ин Лиги Чемпионов со счетом 70:95 проиграл Хапоэлю из Иерусалима.

Прометей в первой четверти установил антирекорд Лиги Чемпионов, пропустив 40 очков. В третьей 10-минутке команда Романа Гинзбурга набрала всего 7 баллов.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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