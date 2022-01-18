В Офисе президента прокомментировали подготовку Украины к Евробаскету-2025

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал строительство новых спортивных арен в рамках подготовки нашего государства к возможности принять матчи Евробаскета-2025. Его слова приводит сайт ОПУ:

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе Президента Украины "Большое строительство".

И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов мы имеем прекрасное взаимодействие центральных и местных властей" – сказал он.

Напомним, что шансы принять матчи Евробаскета-2025 года имеют Киев, Днепр и Львов.