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В Офисе президента прокомментировали подготовку Украины к Евробаскету-2025
Посмотрим, что из этого выйдет
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал строительство новых спортивных арен в рамках подготовки нашего государства к возможности принять матчи Евробаскета-2025. Его слова приводит сайт ОПУ:
"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе Президента Украины "Большое строительство".
И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов мы имеем прекрасное взаимодействие центральных и местных властей" – сказал он.
Напомним, что шансы принять матчи Евробаскета-2025 года имеют Киев, Днепр и Львов.
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