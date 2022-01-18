  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В Офисе президента прокомментировали подготовку Украины к Евробаскету-2025
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Офисе президента прокомментировали подготовку Украины к Евробаскету-2025

Баскетбол
(1 голосов)

Посмотрим, что из этого выйдет

В Офисе президента прокомментировали подготовку Украины к Евробаскету-2025

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал строительство новых спортивных арен в рамках подготовки нашего государства к возможности принять матчи Евробаскета-2025. Его слова приводит сайт ОПУ:

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе Президента Украины "Большое строительство".

И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов мы имеем прекрасное взаимодействие центральных и местных властей" – сказал он.

Напомним, что шансы принять матчи Евробаскета-2025 года имеют Киев, Днепр и Львов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евробаскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...