Матч Одесса — Прометей перенесен

Матч 14-й игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose Одесса — Прометей, который должен был быть сыгран в воскресенье, 23 января, на площадке одесситов, перенесен.

В связи с переносом матча плей-ин Лиги чемпионов Прометей обратился в Федерацию баскетбола Украины с просьбой перенести матч регулярного чемпионата Суперлиги. ФБУ удовлетворила просьбу команды, представляющей Украину на евроарене.

Два предыдущих матча Прометея и Одессы завершились победами чемпиона Украины (101:75, 79:67).