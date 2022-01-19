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Матч Одесса — Прометей перенесен

Баскетбол
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Все из-за выступления Прометея на евроарене

Матч Одесса — Прометей перенесен

Новина українською

Матч 14-й игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose Одесса — Прометей, который должен был быть сыгран в воскресенье, 23 января, на площадке одесситов, перенесен.

В связи с переносом матча плей-ин Лиги чемпионов Прометей обратился в Федерацию баскетбола Украины с просьбой перенести матч регулярного чемпионата Суперлиги. ФБУ удовлетворила просьбу команды, представляющей Украину на евроарене.

Два предыдущих матча Прометея и Одессы завершились победами чемпиона Украины (101:75, 79:67).

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В статье: БК Одесса БК Прометей (Камянское)
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