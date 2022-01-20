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Аллей-уп ЛеБрона – среди лучших моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил подборку лучших моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
В этом видео засветились Лука Дончич, Яннис Адетокумбо, ЛеБрон Джеймс, Трэй Янг и другие звезды лиги.
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