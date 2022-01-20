Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс показывает худший рейтинг в Лейкерс в 2022 году
Баскетболист далек от своих лучших кондиций
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс имеет худший показатель +/- после восьми матчей команды в 2022 году. Его показатель составляет "-52". В этих матчах "озёрники" четыре раза выиграли и четырежды проиграли.
Лучший показатель в калифорнийской команде у центрового Деандре Джордана – "+20". Он принял участие в двух встречах.
Стоит отметить, что сегодня Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30 000+ очков, 10 000+ подборов и 9000+ передач за карьеру.
Популярное сейчас
- Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем
- Финал истории. Хави отстранил звездного вингера Барселоны, директор клуба сообщил о продаже игрока
- Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
- Зверский данк Уэстбрука через Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО