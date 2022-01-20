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Леброн Джеймс показывает худший рейтинг в Лейкерс в 2022 году

Баскетбол
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Баскетболист далек от своих лучших кондиций

Леброн Джеймс показывает худший рейтинг в Лейкерс в 2022 году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс имеет худший показатель +/- после восьми матчей команды в 2022 году. Его показатель составляет "-52". В этих матчах "озёрники" четыре раза выиграли и четырежды проиграли.

Лучший показатель в калифорнийской команде у центрового Деандре Джордана – "+20". Он принял участие в двух встречах.

Стоит отметить, что сегодня Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30 000+ очков, 10 000+ подборов и 9000+ передач за карьеру.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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