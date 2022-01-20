В Лейкерс хотят выменять четырёх игроков

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" собирается усилиться до дедлайна обменов.

Сообщается, что в список интересов команды входят: Бен Симмонс ("Филадельфия Сиксерс"), Джереми Грант ("Детройт Пистонс"), Майлз Тёрнер ("Индиана Пэйсерс") и Харрисон Барнс ("Сакраменто Кингз").

В качестве активов, которые "Лейкерс" собираются задействовать при обмене, называются: Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Кендрик Нанн, пики 1-го раунда драфтов 2027 или 2028 года, пики 2-го раунда, а также минимальные контракты Кента Бэйзмора, Уэйна Эллингтона, Дуайта Ховарда и Деандре Джордана.