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В Лейкерс хотят выменять четырёх игроков
В список попали сразу несколько именитых игроков
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" собирается усилиться до дедлайна обменов.
Сообщается, что в список интересов команды входят: Бен Симмонс ("Филадельфия Сиксерс"), Джереми Грант ("Детройт Пистонс"), Майлз Тёрнер ("Индиана Пэйсерс") и Харрисон Барнс ("Сакраменто Кингз").
В качестве активов, которые "Лейкерс" собираются задействовать при обмене, называются: Тэйлен Хортон-Такер, Остин Ривз, Кендрик Нанн, пики 1-го раунда драфтов 2027 или 2028 года, пики 2-го раунда, а также минимальные контракты Кента Бэйзмора, Уэйна Эллингтона, Дуайта Ховарда и Деандре Джордана.
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