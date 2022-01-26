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Баскетболист Клипперс набрал 7 очков за 9 секунд и принес команде победу

Баскетбол
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Феноменальный камбэк

Баскетболист Клипперс набрал 7 очков за 9 секунд и принес команде победу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клипперс в выездном матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтона (116:115) совершили крупнейший камбэк с 1996 года, отыграв 35-очковое отставание во второй половине матча.

За 9 секунд до конца основного времени игры Клипперс уступали 109:115. Люк Кеннард дальним трехочковым сократил отставание до трех баллов, затем Вашингтон допустил потерю при вводе мяча из-за боковой.

При счете 112:115 Кеннард забросил трехочковый с фолом от Брэдли Била, после чего реализовал штрафной и принес гостям из Лос-Анджелеса невероятную победу.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардз
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