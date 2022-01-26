Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Баскетболист Клипперс набрал 7 очков за 9 секунд и принес команде победу
Феноменальный камбэк
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клипперс в выездном матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтона (116:115) совершили крупнейший камбэк с 1996 года, отыграв 35-очковое отставание во второй половине матча.
За 9 секунд до конца основного времени игры Клипперс уступали 109:115. Люк Кеннард дальним трехочковым сократил отставание до трех баллов, затем Вашингтон допустил потерю при вводе мяча из-за боковой.
При счете 112:115 Кеннард забросил трехочковый с фолом от Брэдли Била, после чего реализовал штрафной и принес гостям из Лос-Анджелеса невероятную победу.
Популярное сейчас
- Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
- Победа СК Полтавы, ничья Левого Берега с клубом УПЛ. Все спарринги клубов Второй лиги
- Горы денег для Шевы, победа Динамо, Шахтер отдает украинца в Бордо. Главные новости за 25 января
- Чикаго Джордана и Пиппена – лучшая династия в истории НБА по версии болельщиков
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса