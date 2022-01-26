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Невероятная драма в матче Прометей – Хапоэль: лучшие моменты. ВИДЕО
Украинский клуб выстоял в этой битве нервов
фото - БК Прометей
БК Прометей во втором раунде раунда плей-ин Лиги Чемпионов в овертайме дожал Хапоэль (82:79) и сравнял счет в серии до двух побед.
Главным героем матча стал Крис Доу, который на последних секундах при равном счете отправил в кольцо победный бросок с трехочковой дистанции.
Решающий матч между Хапоэлем и Прометеем состоится 27 января в Иерусалиме.
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