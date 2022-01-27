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Коби Брайанту установили памятник на месте крушения вертолета
Про других жертв катастрофы тоже не забыли
Памятник Коби Брайанту и другим жертвам авиакатастрофы в Калабасасе (штат Калифорния) был установлен спустя два года после трагедии.
На памятнике авторства скульптора Дэна Медины указаны имена всех девяти погибших.
Коби Брайант в НБА отыграл 20 лет за Лейкерс и стал пятикратным чемпионом. Он входит в пятерку самых результативных баскетболистов в истории лиги.
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