  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Шакил О'Нил: Многие не понимают, что Лейкерс именно там, где они хотят быть
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакил О'Нил: Многие не понимают, что Лейкерс именно там, где они хотят быть

Баскетбол
(1 голосов)

Шакил прокомментировал результаты команды

Шакил О'Нил: Многие не понимают, что Лейкерс именно там, где они хотят быть

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о нынешнем положении дел у "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Чего многие не понимают, так это того, что "Лейкерс" находятся именно там, где они хотят быть. Когда становишься старше, говоришь себе: "Подожди до плей-офф". Так что, несмотря на то что они играют не очень эффектно, они всё ещё на восьмой позиции. Будь я на их месте, я бы не хотел играть с "Финиксом" или "Голден Стэйт" в первом раунде. Мы отправляемся в "Мемфис", — приводит слова Шакила Sportscasting.

Ранее лидер "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс пропустил матч регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией Сиксерс" из-за болей в левом колене. Игрок может пропустить и следующую встречу своей команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...