Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о нынешнем положении дел у "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Чего многие не понимают, так это того, что "Лейкерс" находятся именно там, где они хотят быть. Когда становишься старше, говоришь себе: "Подожди до плей-офф". Так что, несмотря на то что они играют не очень эффектно, они всё ещё на восьмой позиции. Будь я на их месте, я бы не хотел играть с "Финиксом" или "Голден Стэйт" в первом раунде. Мы отправляемся в "Мемфис", — приводит слова Шакила Sportscasting.

Ранее лидер "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс пропустил матч регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией Сиксерс" из-за болей в левом колене. Игрок может пропустить и следующую встречу своей команды.