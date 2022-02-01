Ключевой легионер Химика сбежал из Украины

Американский защитник Химика Дион Эдвин из-за опасения вторжения России в Украину прекратил сотрудничество с клубом. Об этом сообщает Александр Прошута.

Эдвин в текущем сезоне в рамках Суперлиги в среднем за игру набирал по 12,0 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи.

Он стал вторым баскетболистом из США, расторгнувшим контракт с Химиком. Ранее аналогичное решение принял центровой Доминик Моррис.